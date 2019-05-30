شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تودع أسطورة «الفورمولا 1» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتشد الآلاف في كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا وحولها لوداع أسطورة الرياضة في البلاد وسباقات «الفورمولا 1» نيكي لاودا، في جنازة مهيبة لبطل العالم السابق ثلاث مرات، بحضور أسماء بارزة في عالم الرياضة تقدمهم بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون. رحل لاودا مطلع الأسبوع الماضي عن 70 عاماً، بعد مسيرة حافلة ، وبقي حاضراً بقبعته الحمراء الشهيرة على هامش السباقات، ورئيساً غير تنفيذي لفريق مرسيدس.

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