الرحيل مجاناً ممنوع على لاعبي الريال

أكد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز على عدم السماح لأي لاعب، مهما كانت نجوميته، بالرحيل مجاناً عن النادي، على هامش حديثه عن شائعات رغبة قائده سيرجيو راموس في الرحيل بعد 14 سنة هذا الصيف للدوري الصيني الممتاز.

وقال بيريز: «راموس ووكيل أعماله حضرا لمقابلتي في مكتبي، وقالا لي إن هناك عرضاً جيداً جداً من الصين لكن قوانين الدوري هناك لا تسمح بدفع النادي الصيني مبالغ لانتقاله. ماذا عساني أقول لهما؟ قلت لهما إن رحيل راموس مجاناً لا يمكن أن يحصل رغم وعدي بالتحدث لبقية أعضاء الإدارة. ريال مدريد لا يستطيع السماح لقائد فريقه بالرحيل مجاناً، كما أن ذلك سيكون سابقة خطيرة لبقية اللاعبين».

وحاول المدرب زيدان التحدث إلى راموس في نهاية الموسم لكن على ما يبدو راموس متمسك برأيه، فيما طالب كارفخال شريكه في الدفاع بتوضيح الموقف وقال: «من الطبيعي أن يتلقى راموس عروضاً، لكن على الرئيس وراموس ووكيل أعماله توضيح الموقف لنا». وانضم راموس لتمرينات المنتخب، وأضاف كارفخال: «لا نفكر حالياً إلا في مساعدته لنا بالمنتخب». واثنى كارفخال على صفقة هازارد التي وصلت ل115 مليون استرليني بواقع 400 ألف استرليني أسبوعياً، وقال: إنه لاعب من طراز عالمي وسيلعب دوراً مهماً في الفريق الموسم المقبل.