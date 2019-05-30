شكرا لقرائتكم خبر عن البدواوي: الشارقة استحق اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ خليفة عيد البدواوي مدير العلاقات العامة لشركة كرة القدم بنادي حتا، إدارة نادي الشارقة بمناسبة الحصول على درع الدوري.
وقال: إن هذا الإنجاز جاء بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأكد البدواوي أن الشارقة استحق اللقب بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المنافسة.
وتفاعل البدواوي مع إنجاز الشارقة بقصيدة قال فيها:
يا نديبي كمله سيرك وبالتهاني شيخنا لوفه
شيخنا سلطان من غيرك وبالمكارم كاملة أوصوفه
يا بطل الأبطال من غيرك البطولة تحلى بشوفه
ما حدن يوقف مسيرك كل نادي أنت اطوفه
ويا ملك من له الاسم غيرك تاج وأنت أحلى حروفه
لعبك وفنك وتحضيرك في الملاعب فاقت أوصوفه
ولو كتبت في وصفك تعبيرك ما قدرت أكمل حروفه
جيت أهنئ لجل تقديرك والحرس توقف لك صفوفه
جعل ربي يكثر خيرك وبالدعاء نرفعلك كفوفه
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