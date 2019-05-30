ختام خماسيات دورة التسامح بالعين غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد فريق شرطة العين، كوصيف للمجموعة الثانية لمواجهة فريق فندق سيتي سيزن، متصدر المجموعة الأولى، وذلك بعد تعادله 2-2 مع الجمعية الأردنية أمس الأول، في منافسات خماسيات كرة القدم ضمن دورة التسامح الرياضية، برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بصالة نادي العين، وهو التعادل الأول منذ انطلاق البطولة، فيما يلتقي فريق الجالية المغربية أول المجموعة الثانية مع شركة الريس للمقاولات، ثاني المجموعة الأولى، وينتظر أن يكون طرفا النهائي قد تحددا في ساعة متأخرة من مساء أمس، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتعقبها في نفس الأمسية المباراة النهائية.

أكد محمد شامس، رئيس لجنة خماسيات كرة القدم، أن دورة التسامح الرياضية جسدت الشعار الذي تحمله في مسماها وحققت الأهداف التي انطلقت من أجلها، والمتمثلة في إرساء قيم التسامح والتآلف والتعارف ما بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة، إلى جانب التحلي بالروح العالية والمنافسة الرياضية الشريفة، وقال: «أعتقد أن الدورة أفرزت مستويات عالية من الناحية الفنية للعديد من الفرق المشاركة مثل الجالية المغربية، وفندق سيتي سيزن، والجمعية الأردنية، وشركة الريس للمقاولات»، لافتاً إلى أن هناك فرقاً شاركت في البطولة السابقة وأخرى تظهر لأول مرة وكان لها دور بارز في رفع وتيرة المنافسة.

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وأضاف: «من مكاسب البطولة اكتشاف خامات جيدة من اللاعبين ومواهب تبشر بمستقبل واعد، إضافة إلى التنافس الرياضي ويتمثل في النواحي الثقافية والاجتماعية، واكتساب خبرات جديدة لكل اللجان العاملة فيها».

وتوجه ياسر المرقب، عضو لجنة كرة القدم بالشكر إلى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، على إقامة هذه البطولة وإتاحة الفرصة لشباب مدينة العين بالتجمع في هذا الشهر الفضيل، مؤكداً أن دورة التسامح حققت أهدافها، وقال: «نحن كلجنة استفدنا كثيراً من بطولة الصالات التي تنظم لأول مرة في مدينة العين، وهي مناسبة للأجواء الرمضانية، ونتمنى أن تكون انطلاقتها فرصة لتكوين فريق لكرة الصالات بنادي العين».

وأكد إبراهيم عدوي، عضو اللجنة المنظمة لدورة التسامح، أن الفرق المشاركة ساعدتهم كلجنة في إنجاح مهمتهم من خلال الانضباط والالتزام بلوائح البطولة، مشيراً إلى أن المستوى الفني بين الفرق عالٍ ومتقارب، وهو ما انعكس على اشتعال المنافسة في الميدان، كما أن التحكيم كان على مستوى الحدث، وأدار المباريات بكل حنكة ودون أن تكون هناك احتجاجات كما هو معروف في لعبة كرة القدم.