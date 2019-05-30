شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش بالعباءة الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر عشاق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عن سعادتهم برؤيته بالعباءة الخليجية على هامش مشاركته في بطولة رمضانية بالكويت وسط شكوك تحوم حول رحيله عن النادي الملكي في الصيف؛ لتحقيق أمنيته في اللعب بالدوري الإيطالي على خطى زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس حالياً.

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