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سيدات الأرجنتين ينتظرن ميسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد لاعبات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في مونديال السيدات 2019 الذي تستضيفه فرنسا بمعسكر تمرينات في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بحي ايزيزا على ضواحي العاصمة بوينيس آيريس.

ولدى سيدات «التانجو» أمنية أخيرة قبل التوجه لفرنسا وهي لقاء نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقالت لاعبة المنتخب فلورنسيا بونساجندو: نأمل رؤية ميسي بحكم أننا نتمرن في نفس المكان الذي يتمرن فيه منتخب الرجال ويمكنه أن يحدثنا عن أجواء اللعب في كاس العالم.

وسيحاول ميسي من جهته تنفيذ أمنية السيدات رغم أن طائرته الخاصة التي أقلته من إسبانيا اضطرت للهبوط في روزاريو مسقط رأسه بسبب الضباب فوق سماء العاصمة الأرجنتينية. وانضم ميسي لزوجته وأطفاله الذين يقيمون حالياً في منزل العائلة بروزاريو قبل التوجه بالطائرة مجددا لبوينيس آيريس حيث معسكر المنتخب استعدادا لبطولة كوبا أمريكا.

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