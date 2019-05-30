شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما دياكيه «العجوز» أفضل بديل في موسم 2018-2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كان للاعبين البدلاء، كلمة حاسمة في بعض مباريات دوري الخليج العربي، حين أسهم بعضهم في تسجيل هدف الفوز، أو النجاح في إدراك التعادل، بينما نجح البعض الآخر في منح الفريق فرصة تقليص الفارق دون النجاح في إبعاد شبح الهزيمة عن فرقهم.

وتمكن اللاعبون البدلاء من تسجيل 58 هدفاً في 26 جولة هذا الموسم، علماً أن سالم علي لاعب بني ياس كان صاحب البصمة المميزة، حين نجح في تسجيل هدفين بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه أمام الجزيرة فريقه السابق، وسجل هدفاً في مرمى فريقه، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في مرمى فريقه السابق.

وشهدت الجولة الثانية، تسجيل أول ثنائية عن طريق لاعب بديل، حين سجل إبراهيما دياكيه ثنائية، ليعود ويسجل 3 أهداف من 3 مشاركات من على الدكة في المراحل الخامسة والسابعة والسادسة عشرة، ليستحق عن جدارة أفضل بديل في الموسم المنصرم بتسجيل 5 أهداف.

وتكرر مشهد تسجيل ثنائية من البدلاء، في الجولة الثالثة عبر تسجيل إبراهيم خميس تسجيل هدفين ل«الذئاب» بعد مشاركته بديلاً، وهو ما كرره إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي في الجولة الثامنة في مرمى الوحدة، وحبيب الفردان في الجولة 21.

وتمكن محمد العكبري لاعب النصر من تسجيل 3 أهداف كلاعب بديل في 3 مباريات شارك بها في مباريات العميد من على دكة البدلاء.

وكان حسن الحمادي لاعب الظفرة آخر لاعب بديل نجح في تسجيل هدف في المسابقة، حين هز شباك عجمان في الجولة الأخيرة، علماً أنه الهدف الأخير الذي سجل في المسابقة هذا الموسم.

وهنا سجل اللاعبون الذين سجلوا أهدافاً بعد مشاركتهم كبدلاء:

الجولة الأولى: يحي الغساني (الوحدة- هدف)، البرازيلي فابيو ليما (الوصل- هدف).

الجولة الثانية: إبراهيما دياكيه (العين- هدفين).

الجولة الثالثة: إبراهيم خميس (الفجيرة- هدفين)، أحمد العكبري (الوحدة- هدف)، وليد عمبر (الإمارات-هدف)، سالم علي (بني ياس- هدفين منهما واحد في مرماه)، المجري دزودزاك (كلباء- هدف)، أحمد إبراهيم (دبا الفجيرة- هدف).

الجولة الرابعة: حسام لطفي (الإمارات- هدف)، ناصر محمود (الوصل- هدف)، لوفانور (شباب الأهلي- هدف)، حمد الأحبابي (بني ياس- هدف).

الجولة الخامسة: دياكيه (العين-هدف)

الجولة السادسة: محمد العكبري (النصر- هدف)، فيصل الخديم (بني ياس- هدف)، أحمد مال الله (بني ياس- هدف)، يعقوب الحوسني (الجزيرة- هدف).

الجولة السابعة: البرازيلي لوفانور (شباب الأهلي- هدف)، المصري حسين الشحات وإبراهيما دياكيه (العين/ هدف كل لاعب).

الجولة الثامنة: البرازيلي روزا (النصر- هدف)، الفرنسي كوسوكو (الفجيرة- هدف)، عيسى علي (الإمارات- هدف)، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي- هدفان).

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الجولة التاسعة: لا يوجد

الجولة العاشرة: أحمد خليل (شباب الأهلي- هدف).

الجولة 11: سعيد الكثيري (الظفرة- هدف).

الجولة 12: الايفواري جيوفاني سيو (كلباء- هدف)، محمد الحمادي (الوحدة- هدف)، حسام لطفي (الإمارات-هدف).

الجولة 13: أحمد الشامسي (بني ياس- هدف)، الايفواري سيو (كلباء- هدف)، البرازيلي روزا (النصر- هدف)، الغاني اسانتي (الجزيرة- هدف).

الجولة 14: أحمد خليل (شباب الأهلي- هدف)، معتصم ياسين (الشارقة- هدف).

الجولة 15: لا أحد

الجولة 16: سهيل المنصوري (الظفرة- هدف)، إبراهيما دياكيه (العين).

الجولة 17: لا يوجد

الجولة 18: إبراهيم خميس (الفجيرة- هدف)

الجولة 19: جاسم يعقوب (النصر- هدف)، المغربي ناصر بارازيت (الجزيرة- هدف).

الجولة 20: البرازيلي ماتيوس داسيلفا (الوصل- هدف)، محمد العكبري (النصر- هدف).

الجولة 21: زايد العامري (الجزيرة-هدف)، حبيب الفردان (النصر- هدفان).

الجولة 24: أحمد موسى (الفجيرة- هدف)، المغربي ناصر بارازيت (الجزيرة- هدف)، أحمد النقبي (اتحاد كلباء- هدف).

الجولة 25: محمد الحمادي (الظفرة)، ناصر محمود (الوصل)، حسين عبد الرحمن (عجمان)، محمد العكبري (النصر).

الجولة 26: حسن الحمادي (الظفرة).