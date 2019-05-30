تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجاناً| قنوات تذيع ماتش ليفربول فى نهائى دورى...

ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول و توتنهام في نهائي دوري الأبطال 2019 اليوم موعدنا مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا حيث ينتظر عشاق الكرة في جميع أنحاء الوطن العربي واحدة من أقوى المباريات المرتقبة في الفترة القادمة حيث سيواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصرى اللاعب محمد صلاح،ولهذا نقدم قنوات تذيع مشاهدة مباراة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق توتنهام في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بنتيجة 3-1 للإسباني ولهذا يكثر السؤال عن ما هي أسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة وهو ما سوف نتابعه معكم اليوم.

مباراة ليفربول وتوتنهام

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة

يبحث الجميع عن القنوات الناقلة مباشر لمباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام المقرر إقامتها بمدريد السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2019، حيث تقوم عدد من القنوات بإذاعة المباراة بجانب مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية،وخاصة قناة Bein sport الاولي الناقل الحصري لمباريات الأوروبية، حيث سيكون مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1.

Advertisements

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مجانا

كما سوف نقدم لكم جميع القنوات المجانية الناقلة واهما قناة أرينا سبورت 2، بالإضافة إلى قناة ZDF HD،لمشاهدة هذه القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات لمشاهدة القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول :

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة اسم القناة اسم القمر التردد معدل الترميز قناة ارينا سبورت 2 أسترا 3 A 11798 27500 قناة ZDF HD hot bird 11054 27500 أسترا 11369 27500 قناة sport 3 القمر الصناعي 1 afghansat 11293 عامودي 27500 قناة Idman القمر الصناعي Azerspace-1 (46°E) 11169 افقي 20400 قناة إدمان اربيذجان أوروبا ستار 1 11175 27500 قناة DUHOK HD القمر الصناعي NSS (57°E) 11188 عامودي 1874 قناة Negaah TV القمر الصناعي afghansat 48° E 11231 عامودي 27500 قناة Rah-e-Farda القمر الصناعي 1 afghansat 11293 عامودي 27500 قناة Maiwand TV القمر الصناعي Y1A 11885 افقي 27500

كما سوف نتابع معكم ظهر اى قنوات تذيع مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة عبر شاتها فتابعونا.

ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي بعد ريمونتادا تاريخية حققها بالفوز على فريق برشلونة الإسباني برباعية نظيفة استطاع من خلالها قلب الموازين وتغيير نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الإسباني بثلاثية نظيفة لينتهي الدور نصف النهائي بتأهل فريق ليفربول على حساب برشلونة بنتيجة 4-3، بينما تأهل فريق توتنهام على حساب أياكس بعد الفوز في مباراة العودة بثلاث أهداف مقابل هدفين وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أياكس بهدف دون رد لكن استطاع توتنهام بتعويض الخسارة والخروج من المباراة متأهلًا للدور النهائي لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي وعن موعد المباراة:

بطاقة لقاء ليفربول وتوتنهام