موقع تذكرتي tazkarti حجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019 وكيفية الحصول على بطاقة مشجع

موقع تذكرتي لأمم إفريقيا 2019، ما زلنا نتابع معكم زوارنا الكرام أهم الأخبار والتفاصيل عن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، وقد أطلقت اللجنة المنظمة للبطولة موقع تذكرتي لحجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019 حيث يمكنكم من خلال الدخول عبر موقع tazkarti شراء تذاكر الأمم الإفريقية هذا العام 2019، بالإضافة أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن أسعار تذاكر أمم إفريقيا 2019.

ومن خلال هذا التقرير سنتعرف معاً على التفاصيل الكاملة عن موقع تذكرتي لشراء وحجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 كما سنتعرف أيضاً على أماكن منافذ استلام تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام على مختلف الملاعب بجمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.

موقع تذكرتي tazkarti

يبحث الكثير الآن ويريد معرفة طريقة الدخول على موقع تذكرني حجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019، بالإضافة لمعرفة أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية هذا العام وذلك من أجل ضمان مقعد في مدرجات ملاعب البطولة التي سيتم متابعتها من جميع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وفي نفس السياق وعبر لفتة رائعة ومميزة وجهت شركة تذكرتي tazkarti الشكر والتقدير لجميع الجماهير المصرية التي أقدمت بأعداد كبيرة جداً خلال الفترة الماضية ممن أجل شراء وحجز تذاكر أمم افريقيا ٢٠١٩ التي ستقام داخل الأراضي المصرية، مشيرة أنه تم نفاذ التذاكر لبعض الدرجات لعدد من المباريات.

أماكن منافذ استلام تذاكر أمم إفريقيا 2019

أوضحت وحددت اللجنة المنظمة للبطولة أماكن منافذ استلام تذاكر أمم إفريقيا 2019، والتي جاءت كالتالي:

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الدرجة الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة – مدينه نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط البلد- الزمالك -المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرم – المعادي – المقطم -” الإسكندرية – الإسماعيلية- السويس ). الدرجة الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبى المعادى – نادى منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادى أصحاب الجياد بسموحه – نادى الشمس.

كما أوضحت الشركة أن نظام حجز تذاكر كاس أمم إفريقيا 2019 المعتمد يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، وإليكم أسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا ٢٠١٩.

أسعار تذاكر كاس أمم إفريقيا 2019

تقدم “موقع تذكرتي tazkarti ” بنشر توضيح كامل عن أسعار تذاكر كاس أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي تتمثل في التالي:\

سعر تذكرة الدرجة الأولى: 600 جنيهاً

سعر تذكرة الدرجة الثانية: 400 جنيهاً

سعر تذكرة الدرجة الثالثة: 150 جنيهاً

سعر تذكرة الدرجة الأولي علوي: 500 جنيهاً

سعر تذكرة المقصورة الرئيسية: 2050 جنيهاً

موقع تذكرتي tazkarti حجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019

نستعرض عليكم الآن بالخطوات طريقة حجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019 “بطاقة مشجع كأس أمم إفريقيا fan id” والتي تتمثل في التالي:

الدخول على موقع تذكرتي tazkarti من خلال الرابط هنا، واختيار fan id، ثم اختيار جنسية المشجع

اتباع الخطوات وتسجيل البيانات الصحيحة الخاصة به عبر الموقع ويتضمن كتابة اسم الدولة والبريد الإلكتروني وكتابة رقم الهاتف والانتظار قليلاً حتى يتم وصول رسالة التأكيد عبر الهاتف الخاص به

كتابة البيانات الشخصية بالكامل وتكون صحيحة واسم الأم وفصيلة الدم والجنسية والجنس

يتم إدخال الرقم القومي وصورة شخصية

وبعد أن قدمنا التفاصيل الكاملة عن موقع تذكرتي tazkarti لحجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019 فأن منافذ البيع تواصل عملها حتى هذه اللحظة وفقا للمواعيد المحددة لشهر رمضان، حيث تبدأ من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحاً.