

لأول مرة منذ نحو 21 عاما، تخلو تشكيلة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا من اسم الحارس المخضرم عصام الحضري، الذي كشف في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن إحساسه بشأن متابعة البطولة لأول مرة في مسيرته "كمشاهد"، موضحا الحقيقة المتعلقة بالصورة التي نشرها وأثارت الكثير من الجدل.

ونجح الحضري خلال مسيرته الكروية الطويلة في تحقيق العديد من الألقاب، إلا أن أبرزها جاء في تحطيمه الرقم القياسي في موسوعة غينيس، ليكون أكبر لاعب كرة قدم يشارك في كأس العالم، وذلك بعد أن شارك في مباراة منتخب الفراعنة امام السعودية ونجح في صد ضربة جزاء، وهو في الـ45 من...

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 21 عاماً.. الحضري يغيب عن كأس أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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