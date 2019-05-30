ثلاثي بايرن ميونيخ يرحلون عن النادي وفي رصيدهم 1000 مباراة

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أكد تقرير إحصائي بأن الرصيد الإجمالي للثلاثي الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن و البرازيلي رافينيا الراحل عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني ، قد بلغ 1000 مباراة في كافة المسابقات المحلية والدولية، باحتساب مباراتهم الأخيرة ضد لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا، والتي انتهت بتتويجهم بآخر ألقابهم مع "العملاق البافاري".

وكان اللاعبون الثلاثة قد أعلنوا رحيلهم عن نادي بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، بعدما انتهت عقودهم وتقدمت اعمارهم في الوقت الذي تتجه فيه إدارة النادي لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق.

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وبحسب موقع "اوبتا" الإحصائي ، فإن اعلى رصيد من المباريات مسجل بإسم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي خاض 425 مباراة، باعتباره اقدم لاعب في الفريق بعد انضمامه لصفوفه في عام 2007 ، حيث سيرحل وقد دون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي ، بعد انفراده بالرقم القياسي في عدد المرات التي نال خلالها درع الدوري الألماني بواقع 8 مرات .

وفي المركز الثاني تواجد الجناح الهولندي آريين روبن الذي انضم إلى الفريق في عام 2009 ، حيث شارك ضمن صفوفه في 309 مباريات ، لكنه غاب عن العديد من المباريات بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته في تجربته الألمانية ، أما البرازيلي رافينيا فقد خاض 266 مباراة منذ انضمامه للفريق في عام 2011.

يشار الى أن هذا الثلاثي قد ساهم في فرض هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني على مدار المواسم الثمانية المنصرمة، كما كانوا ضمن التشكيلة الأساسية التي حققت "الثلاثية التاريخية" عام 2013.