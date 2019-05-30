شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء عمومية الاتحاد السكندري ترفض استقالة مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements رفض عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السكندري، تلويح محمد مصيلحى رئيس النادى بتقديم استقالته عقب مباراه الفريق أمام سموحة في الجولة الأخيرة بالدوري المصري. وكان مصيلحى قد تعرض مؤخراً لبعض الهجوم على صفحات الفيس بوك بسبب تعرض الفريق لشبح الهبوط ورحيل حلمى طولان المدير الفنى ووليد صلاح الدين مدير الكرة. واكد عدد من الأعضاء، أن الاتحاد يعيش طفرة إنشائية غير مسبوقة إلى جانب وجود فرع النادى الجديد بسموحة ، بالاضافة إلى اهتمامه بالقطاع الرياضي في السلة وكرة القدم .

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