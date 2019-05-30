شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح لاعبيه إجازة طويلة بعد مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي بيراميدز منح لاعبي الفريق إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود والمقرر اقامتها مساء الخميس. وتستمر الإجازة حتى يوم 25 يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد والذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل.

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