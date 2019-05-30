شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون والمشرف العام على الكرة .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي، إجتماعا هام مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي يوم السبت المقبل وجميع الاجهزة بالفطاع الفنية والادارية والطبية لمناقشة التقرير الفنى عن الموسم الماضى ووضع استراتيجية المرحلة المقبلة للقطاع وا لترتيب قبل إنطلاق اختبارات القطاع التي ستبدأ اعتباراً من يوم 8 يونيو القادم. Advertisements ومن المقرر ان يناقش المشرف على الكرة تقرير رضوان الفني عن الفترة الماضية والتعرف على احتياجات القطاع للموسم الجديد. وفضل مجلس إدارة المقاولون استقبال اللاعبين الجدد والذين يرغبون في الخضوع للاختبارات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ويتوقع اقبال شديد على اختبارات الذئاب نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع المقاولون العرب منذ نجاح تجربة محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ومحمد النني مع الارسنال.

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