شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب اتحاد الكورة باعتذار رسمى بعد منع "تايم سبورت" من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير، من هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، باعتذار رسمى عما بدر من أحمد مجاهد عضو الجبلاية تجاه منع مصورى قناة تايم سبورت من متابعة عملهم وتصوير استعدادات ستاد الدفاع الجوى لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال شوبير خلال تقديمه برنامج سوبر تايم على قناة تايم سبورت، " أحمد مجاهد منع فريق عمل تايم سبورت من تصوير استعدادا الدفاع الجوى لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بالرغم من الحصول على جميع الموافقات الأمنية"، مضيفا: مجاهد اتخذ إجراء تعسفى بمنع مصورى قناة تايم سبوت من أداء مهمتهم التى تصب فى مصلحة مصر وتساهم فى عملية التسويق الداعمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

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وتعجب شوبير من تصرف مجاهد،" لماذا نضع أنفسنا فى مشاكل وأزمات نحن فى غنى عنها وهل من المقبول أن فرد يأخذ كل هذه الصلاحيات، وخاصة بعد سعادة الجماهير المصرية بإذاعة مباريات البطولة على قناة أرضية وهى تايم سبورت".



وطالب شوبير من رئيس اتحاد الكرة، توضيح ما بدر من أحمد مجاهد خاصة أن ماحدث على مرأى ومسمع من الجميع.



واختتم،" قصة أن الإنسان يتعامل مع الناس بشئ من التعالى والعجرفة غير مطلوب وعلى المهندس هانى أبو ريدة أن يراجع حساباته فى كثير من الامور".