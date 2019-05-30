" العميد" يطمئن على بدلاء سموحة استعداد للاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة على جميع اللاعبين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، من خلال المباراة الودية أمام مياه الاسكندريه والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق . Advertisements ووضح خلال اللقاء اشتعال روح المنافسة بين اللاعبين البدلاء وبعض الناشئين والتى تحاول التمسك بالفرصة والتواجد كاساسى خلال الموسم المقبل. وكان العميد قد منح عدد كبير من اللاعبين الأساسيين راحة سلبية عقب الاطمئنان على البقاء فى الممتاز . ووعد العميد بمنح الفرصة للبدلاء والشباب للمشاركة امام الاتحاد السكندرى في الجولة الأخيرة بالدوري المصري.

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