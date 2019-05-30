شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر ومدبولي خارج قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الانتاج الحربي المقرر لها اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد كماتشو خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ومحمود كهربا خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب. ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف وعماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة وأحمد مدبولي ومحمد عنتر لأسباب فنية.

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