الأهلى يهزم طلائع الجيش فى سوبر اليد ..ويهدى سبورتنج اللقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج بلقب كأس السوبر بعد فوز الأهلى بالرميات الجزائية على طلائع الجيش 34 /33 فى ختام الدورة الثلاثية لتحديد البطل بعد انتهاء الوقت الاضافى بالتعادل 30 /30 والوقت الأصلى بالتعادل 27 /27 . ياتى حصول سبورتنج على اللقب لفارق الأهداف لينجح فى التأهل إلى بطولة أفريقيا للأندية بجانب الزمالك . كان فريق طلائع الجيش قد نجح فى تحقيق الفوز على سبورتنج فى ثان أيام الدورة بنتيجة 29 /28 . بينما شهد اليوم الأول فوز سبورتنج على الأهلى بنتيجة 21 /19 , حيث أقيمت فاعليات الدورة على مدار ٣ أيام على صالة أكتوبر الدولية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء الأندية المتبارية . Advertisements

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