بيراميدز يقرر منح لاعبيه إجازة مفتوحة بعد مواجهة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز رسميا، عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباريات الفريق بالدوري الممتاز أمام حرس الحدود.

ويستعد بيراميدز لملاقاة حرس الحدود بملعب جهاز الرياضة العسكري اليوم الخميس بالجولة الأخيرة في الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقال بيراميدز في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" " قررت إدارةً الكرة بنادي بيراميدز برئاسة الكابتن حسام البدري منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود والتي تقام مساء الخميس على إستاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري".

وتابع " وتستمر الإجازة حتى يوم ٢٥ يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد والذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل".