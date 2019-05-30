حكم يوناني لمباراة الزمالك والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قررت لجنة الحكام بالاتحاد ازمصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. وطلب الزمالك من اتحاد الكرة تعيين حكم أجنبي لمياراة فريقه مع الإنتاج الحربي التي تقام مساء يوم الخميس. واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم يوناني لإدارة اللقاء الهام على أن تقام جميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري بحكام أجانب

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