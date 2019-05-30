محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد كماتشو. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ومحمود كهربا. خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب. ويغيب عن الفريق كلًا من طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف وعماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة وأحمد مدبولي ومحمد عنتر لأسباب فنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر غياب عماد للإصابة وثلاثي الفريق للإيقاف.. ضمن قائمة الزمالك للإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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