أول لقب لساري.. 10 حقائق من تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي أمام أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي بعدما تغلب على جاره أرسنال 4 / 1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة اذربيجان.

تقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب أرسنال السابق، وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64 ، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء، بعدها رد أرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

ويرصد "يلا كورة" لزواره الكرام، أبرز 10 حقائق بعد تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي أمام أرسنال.

- تشيلسي الإنجليزي يتوج للمرة الثانية في تاريخه، بلقب الدوري الأوروبي، بعدما سبق له التتويج باللقب عام 2013.

- الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، يخسر للمرة الأولى في تاريخه، نهائي الدوري الأوروبي، حيث سبق وفاز بـ3 نهائيات عندما كان مديرا فنيا لنادي إشبيلية الإسباني.

- تتويج تشيلسي بكأس الدوري الأوروبيا يمنح الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي، أول بطولة في تاريخه التدريبي.

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- بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، واحتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل سيكون الثالث على التوالي لأرسنال بعيدا عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

- البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، هو أول لاعب يسجل هدفين في نهائي بطولة أوروبية لنادي إنجليزي، منذ مارك هيوز، لمانشستر يونايتد أمام برشلونة الإسباني في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991.

- الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، هو أول لاعب يسجل 11 هدفا في بطولة أوروبية لنادي إنجليزي، منذ ألان شيرر، الذي أحرز 11 هدفا لنيوكاسل الإنجليزي، في 2004/2005.

- أول فريق يفوز ببطولة أوروبية كبرى دون خسارة أي مباراة منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008 دون أي هزيمة.

- الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هو أول لاعب في التاريخ يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي الدوري الأوروبي.

- أفسد تشيلسي، نهاية المسيرة الاحترافية لحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي لعب مع أرسنال آخر مباراة له قبل الاعتزال والتحول المتوقع إلى العمل الإداري بنادي تشيلسي في الموسم المقبل حيث تردد أنه سيتولى منصب مدير الكرة.

- جاء فوز تشيلسي، لتظل الكرة الإنجليزية ممثلة بأربعة أندية في دوري الأبطال بالموسم المقبل، وكان تشيلسي قد أنهى الموسم المنقضي للدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث ليتأهل إلى دوري الأبطال برفقة مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.