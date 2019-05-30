مران الأهلي.. فقرة للعرضيات والتصويب.. جانب خططي.. وتدريبات خفيفة لثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعبه في الجزيرة؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية من خلال التدريبات اليومية والجلسات المنفردة مع اللاعبين حيث عقد المدير الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني فقرة للكرات العرضية والتصويبات في مران الفريق مساء اليوم..

وحرص لاسارتي على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد لاسارتي تدريبات خططية للفريق؛ حيث قسّم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة.

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وأوقف لاسارتي الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

وأدى حسين الشحات، لاعب الفريق تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، كما خاض تدريبات جري حول الملعب على هامش المران.

واكتفى جونيور أجاي، لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش المران.

واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.