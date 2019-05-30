بالصور.. تشيلسي يحتفل بتتويجه بالدوري الأوروبي على حساب آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج نادي تشيلسي بالدوري الأوروبي مساء اليوم الأربعاء على حساب نظيره آرسنال بعدما فاز عليه برباعية مقابل هدف.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 49 قبل أن يُضيف بيدرو رودريجز الثاني في الدقيقة 60 ثم إدين هازادر في الدقيقتين 65 و 70، بينما سجل لآرسنال لاعبه إليكس إووبي في الدقيقة 69.

ويُمكنكم مشاهدة احتفالات لاعبي تشيلسي بمطالعة الألبوم أعلاه: