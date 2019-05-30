إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز بعد مواجهة حرس الحدود

‏قررت إدارة الكرة بنادي بيراميدز برئاسة الكابتن حسام البدري منح لاعبي الفريق إجازة مفتوحة بعد مواجهة حرس الحدود والتي تقام مساء الخميس على إستاد جهاز الخميس على إستاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري. ‏ وتستمر الإجازة حتى يوم ٢٥ يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد والذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل.

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