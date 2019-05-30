توج فريق كرة اليد بنادي سبورتنج، بلقب بطولة السوبر لهذا الموسم، وذلك عقب فوز الأهلي مساء الأربعاء على نظيرة طلائع الجيش بنتيجة 34-33، بختام منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل السوبر.
حيث توج سبورتنج باللقب بعدما جاء في المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف، عن كلاً من طلائع الجيش والأهلي اللاذان جاءافي المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد .
ليتأهل سبورتنج لبطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة، برفقة الزمالك بصفتة بطل دوري المحترفين، في حين سيشارك الأهلي، وطلائع الجيش في البطولة العربية . وكان سبورتنج فاز على الأهلي بنتيجة 21-19 في إفتتاحية الدورة الفاصلة، قبل
يشار أن هذه الدورة الفاصلة جمعت سبورتنج، طلائع الجيش، والأهلي بعد تساويهم برصيد 7 نقاط مع ختام المنافسات الأساسية لبطولة السوبر، والتي كانت تضم الزمالك الذي جاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط
حيث أن بطولة السوبر لليد أقيمت بين الفرق الأربعة الذين حققوا المراكز الأولى ببطولة دوري المحترفين، وهم على الترتيب الزمالك، الأهلي، طلائع الجيش، وسبورتنج .
Ahmed
كانت هذه تفاصيل خبر سبورتنج يتوج بلقب سوبر اليد ويتأهل لدوري أبطال أفريقيا برفقة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.