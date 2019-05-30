سبورتنج يتوج بلقب سوبر اليد ويتأهل لدوري أبطال أفريقيا برفقة الزمالك

توج فريق كرة اليد بنادي سبورتنج، بلقب بطولة السوبر لهذا الموسم، وذلك عقب فوز الأهلي مساء الأربعاء على نظيرة طلائع الجيش بنتيجة 34-33، بختام منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل السوبر.

حيث توج سبورتنج باللقب بعدما جاء في المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف، عن كلاً من طلائع الجيش والأهلي اللاذان جاءا

في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد .

ليتأهل سبورتنج لبطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة، برفقة الزمالك بصفتة بطل دوري المحترفين، في حين سيشارك الأهلي، وطلائع الجيش في البطولة العربية . وكان سبورتنج فاز على الأهلي بنتيجة 21-19 في إفتتاحية الدورة الفاصلة، قبل

Advertisements

أن يخسر الفريق السكندري أمس أمام طلائع الجيش بنتيجة 28-29.

يشار أن هذه الدورة الفاصلة جمعت سبورتنج، طلائع الجيش، والأهلي بعد تساويهم برصيد 7 نقاط مع ختام المنافسات الأساسية لبطولة السوبر، والتي كانت تضم الزمالك الذي جاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط

حيث أن بطولة السوبر لليد أقيمت بين الفرق الأربعة الذين حققوا المراكز الأولى ببطولة دوري المحترفين، وهم على الترتيب الزمالك، الأهلي، طلائع الجيش، وسبورتنج .

Ahmed