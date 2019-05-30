الرجاء المطروحي ينفي انتقال محمود عبدالعاطي للمصري

نفى مسؤلو نادي الرجاء المطروحي أحد أندية القسم الثاني خبر الأستغناء عن لاعب الفريق الأول محمود عبدالعاطىللمصري البورسيعيدى.
ونشر النادي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ان
ويبلغ عبدالعاطي من العمر 24 عاماً ويشغل مركز المهاجم.
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