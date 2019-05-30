الرجاء المطروحي ينفي انتقال محمود عبدالعاطي للمصري

نفى مسؤلو نادي الرجاء المطروحي أحد أندية القسم الثاني خبر الأستغناء عن لاعب الفريق الأول محمود عبدالعاطى للمصري البورسيعيدى. للمصري البورسيعيدى. ونشر النادي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ان هناك مفاوضات جارية مع عدة أندية من بينهم المصري واللاعب حتى اللحظة ضمن صفوف الرجاء. ويبلغ عبدالعاطي من العمر 24 عاماً ويشغل مركز المهاجم.

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