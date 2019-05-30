أمم أفريقيا 2019 .. اللجنة المنظمة تنفي أزمة أحمد مجاهد ووسائل الإعلام

تؤكد اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية على احترامها لجميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بتنظيم البطولة.
وتود اللجنة في هذا المقام أن تؤكد على أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بقيام أحد مسئولي اللجنة بمنع إحدى وسائل الإعلام من التصوير في أحد ملاعب البطولة ، هو أمر مختلق جملة وتفصيلا بشهادة جميع الحضور ، ولم يحدث أن
كما أن اللجنة المنظمة لم تستلم بعد ملاعب البطولة بشكل كامل ، حيث لا تزال في عهدة الشركات المعنية التي تقوم بجهد فائق في تجهيز الملاعب ، و تتولى تنظيم زيارات التفتيش التي تجرى عليها ، مما يجعل اللجنة حتى اللحظة ليست جهة منع أو منح لأية حقوق إعلامية.
وفي النهاية تؤكد اللجنة المنظمة على عزمها الوفاء بالمسئولية الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق الهدف الوطني الذي من أجله تم تكوينها ، وستظل على إصرارها لتنظيم بطولة تفخر بها مصر وتضعها في مكانها الطبيعي على خريطة العالم .
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