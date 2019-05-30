شريف إكرامي يكتفي بجلسة في الجيم

اكتفى شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء. الفريق مساء اليوم، الأربعاء. وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق. يذكر ان الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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