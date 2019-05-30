شريف إكرامي يكتفي بجلسة في الجيم

اكتفى شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مرانالفريق مساء اليوم، الأربعاء.
وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي
يذكر ان الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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