أجاي يكتفي بالجري حول الملعب اثناء المران

اكتفى جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء. الفريق مساء اليوم، الأربعاء. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة حيث أدى اللاعب النيجيري تدريبات تأهيلية خفيفة. يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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