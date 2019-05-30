أجاي يكتفي بالجري حول الملعب اثناء المران

اكتفى جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مرانالفريق مساء اليوم، الأربعاء.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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