أدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة في الجيم. كما خاض تدريبات جري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة. هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة. وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء، تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. يذكر ان الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات يواصل التدريبات التأهيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.