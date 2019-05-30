أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عن قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر الخارجي والذي يخوض خلاله المنتخب ثلاث مباريات ، أمام أوزبكستان يومي التاسع والحادي عشر من يونيو باوزبكستان ، ويوم السادس عشر من يونيو أيضاً امام المنتخب الفلسطيني وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد القادمة والمقرر إقامتهاصيف العام المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وتضم القائمة ثلاثين لاعباً من بينهم كريم العراقي ظهير أيمن المصري. الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب تضم الى جوار العراقي كل من : عمر رضوان ، عمر صلاح ، محمد صبحي ، مصطفي شوبير ، أسامة جلال ، محمود
كانت هذه تفاصيل خبر كريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادًا لمبارياته أمام أوزبكستان وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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