كريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادًا لمبارياته أمام أوزبكستان وفلسطين

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عن قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر الخارجي والذي يخوض خلاله المنتخب ثلاث مباريات ، أمام أوزبكستان يومي التاسع والحادي عشر من يونيو باوزبكستان ، ويوم السادس عشر من يونيو أيضاً امام المنتخب الفلسطيني وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد القادمة والمقرر إقامتها

صيف العام المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتضم القائمة ثلاثين لاعباً من بينهم كريم العراقي ظهير أيمن المصري. الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب تضم الى جوار العراقي كل من : عمر رضوان ، عمر صلاح ، محمد صبحي ، مصطفي شوبير ، أسامة جلال ، محمود

الجزار ، أحمد رمضان ، محمود مرعي ، محمد عبد السلام ، محمد صادق ، عبد الرحمن مجدي ، أكرم توفيق ، أحمد مصطفى ، غنام محمد ، ناصر ماهر ،إمام عاشور ، أحمد حمدي ، شريف رضا ، عمار حمدي ، صلاح محسن ، ناصر منسي ، رمضان صبحي ، مصطفى محمد ،عمر مرموش ، أحمد ياسر ريان ، أحمد يوسف ،أحمد سعيد ، كريم يحيى ، أحمد أيمن.