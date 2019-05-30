بعد تحقيق اللقب الأوروبي.. تشيلسي يواصل حصد الألقاب مع المدربين الإيطالين

نجح فريق تشيلسي في تحقيق اللقب الاوروبي للمره الثانية في تاريخه عقبة تغلبه علي نظيره ارسنال باربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب باكو الأولمبي.

قاد المدرب الايطالي ماوريسيو ساري فريق تشلسي لتحقيق اللقب الاوروبي الخاسمة في تاريخه ولقبه الاول مع الفريق، وبهذا ينجح تشلسي في حصد العديد من البطولات تحت قيادة المدربين الايطالية حيث سبق وان تولي من قبل قيادة تشلسي اربعة مدربين ونستعرض بطولاتهم وتارخيهم مع تشيلسي.

كارلو انشلوتي تولي قيادة تشيلسيخلال الفتره من

2009 حتى 2011 ونجح خلالها المدرب الايطالي في تحقيق ثلاثة القاب مع الفريق وهي لقب الدوري والكأس الانجليزية في موسم 2009 ولم يستمر كثير وتم الاطاحه بيه من قبل رئيس النادي بسب فشله في الموسم التالي محليا وارووبيا .تولى روبيرتو دي ماتيو قيادة تشلسي بشكل موقت خلف للمدرب البرتغالي اندريه فلاش بوش ونجح في قيادة النادي الي تحقيق الثنائية لقب دوري ابطال اوروبا ولقب كاس الاتحادالانجليزي واستمر لمدة عام ومع تراجع النتائج تم الاطاحه بيه من قيادة الفريق.

تولى انطونيو كونتي قيادة تشلسي لمدة عام واحد خلال موسم 2015/2016 ونجح في قياد الفريق في الموسم الاول لتحقيق لقب الدوري الانجليزي وفي الموسم التالي نجح في قيادة النادي للفوز بلقب كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ماريسيو ساري تولي قيادة تشيلسي مطلع الموسم المنتهي وفشل مع الفريق علي المتسوي المحلي وخسر لقب كاس الرابطة وربطة العديد من التقرير برحيل في نهاية الموسم وخاص ان تشلسي فشل في تحقيق لقب الدوري واحتل المركز الثالث في البطولة وعلي المستوي الاووربي نجح في قيادة تشلسي لتحقيق اللقب الثاني في بطولة الدوري الاووربي.