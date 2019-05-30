تشيلسي يسحق آرسنال برباعية ويعانق لقب الدوري الأوروبي

أحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره اللندني آرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.



وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (49) وبيدرو رودريجيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 69.



وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، فيما فشل مدرب آرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.



واعتمد تشيلسي على طريقة اللعب 4-3-3، فلعب الدنماركي أندرياس كريستينسن إلى جانب البرازيلي دافيد لويز في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون بالميري.



وقام الإيطالي جورجينيو بدور لاعب الارتكاز، مفسحا المجال أمام الثنائي ماتيو كوفاسيتش ونجولو كانتي للتحرك أمامه، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بيدرو رودريجيز وإيدين هازارد وأوليفيه جيرو.



أما تشكيلة آرسنال الذي لعب بطريقة 3-4-1-2، فخلت من المفاجآت، حيث لعب اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس والإسباني ناتشو مونريال إلى جانب القائد الفرنسي لوران كوسيلني في الخط الخلفي، فيما تواجد أينسلي مايتلاند-نايلز وسياد كولاسيناتش على الطرفين.



وتبادل السويسري جرانيت تشاكا الأدوار مع الأوروجواياني لوكاس توريرا في وسط الملعب، وقام الألماني مسعد أوزيل بدور صانع اللعب وراء ثنائي الخط الأمامي بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.



وهدد آرسنال مرمى تشيلسي مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثامنة، عندما أبعد حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا عرضية مايتلاند-نايلز ليتابع أوباميانج الكرة ضعيفة بجانب المرمى.



وطالب لاعبو آرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 18، عدما بدا وأن الحارس كيبا عرقل لاكازيت، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.



مال اللعب إلى الهدوء قليلا، قبل أن يطلق تشاكا تسديدة قوية احتكت بعارضة مرمى تشيلسي في الدقيقة 27، ورد تشيلسي بعد دقيقتين عندما استقبل إيمرسون الكرة في الناحية اليسرى، لكن سوكراتيس أبعد بقدمه محاولته، ومنع أزبيليكويتا ظهير آرسنال كولاسيناتش من التسديد في الدقيقة 32.



وتألق حارس مرمى آرسنال بيتر تشيك في إبعاد محاولة جديدة من إيمرسون في الدقيقة 34، وتعاون جيرو مع بيدرو قبل أن يسدد كرة أرضية برع تشيك في إبعادها بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني جاء صاخبا، فافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 49، بعدما قابل برأسه عرضية منخفضة من إيمرسون على يمين الحارس تشيك، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 60، عن طريق بيدرو الذي تلقى تمريرة متقنة من هازارد قبل أن يضعها في الشباك.



وزاد تشيلسي محن آرسنال عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له بعد تعرض جيرو للدفع داخل المنطقة من مايتلاند-نايلز، فتصدى هازارد للركلة بنجاح في الدقيقة 65، وهو ما أجبر مدرب آرسنال أوناي إيمري على إجراء تبديلين دفعة واحدة، من خلال إشراك أليكس أيوبي وماتيو جوندوزي مكان توريرا ومونريال.



وقلص آرسنال النتيجة في الدقيقة 69، عندما أبعد دفاع آرسنال ركلة ركنية لتصل إلى إيوبي الذي سدد كرة عنيفة "على الطائر" من حدود منطقة الجزاء، لم يحظ كيبا بفرصة إبعادها.



لكن رد تشيلسي جاء سريعا في الدقيقة 72، عن طريق هازارد الذي تلقى تمريرة ساحرة من جيرو ليضع الكرة بهدوء على يسار تشيك.



وأخرج تشيلسي لاعب وسطه كوفاسيتش من الملعب وأشرك مكانه روس باركلي، فيما دخل جو ويلوك تشكيلة آرسنال مكان المخيب أوزيل.



وحرم تشيك ويليان من ترك بصمته على أحداث المباراة من خلال التصدي لمحاولته في الدقيقة 71، ومرت محاولة أخرى من أزبيليكوتا بمحاذاة القائم البعيد.



وأهدر البديل ويلوك فرصة تسجيل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 84 عندما استقبل تمريرة لاكازيت بلمسة واحدة، فمرت كرته قوسية بجانب القائم البعيد.



وخرج هازارد من الملعب قبل النهاية بدقيقتين، ليدخل مكانه دافيدي زاباكوستا، وينتهي اللقاء بتتويج البلوز.

المصدر: موقع كورة