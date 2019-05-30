رياضة | طارق دياب: التتويج التاريخي ينتظر الترجي والشعباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق دياب: التتويج التاريخي ينتظر الترجي والشعباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق دياب نجم الكرة التونسية ونادي الترجي السابق أن فريق نادي باب سويقة لن يفرط في تحقيق إنجاز تاريخي حينما يستضيف يوم الجمعة المقبل فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفي تصريحات إذاعية أدلى بها أكد أن يوم الجمعة سيصادف يوم السابع والعشرين من شهر رمضان وسيكون هذا الويم فأل حسن على الفريق التونسي الذي قدم أداء رائع في مباراة الذهاب.

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وأضاف " تسجيل هدف في مباراة الذهاب كان مهماً للغاية لذلك الجميع متفاءل بالحصول على اللقب خاصةً أن المباراة ستكون أمام جماهير الترجي الغفيرة التي ستعطي دفعة معنوية رائعة للجميع.

وواصل " مباراة الجمعة ستكون تاريخية ليس للفريق الترجاوي فحسب بل للكرة التونسية فثقتنا في اللاعبين كبيرة وقدرتهم على إستغلال الفرص للحصول على اللقب الثاني توالياً سيكون كبيراً.

وأنهى " أعتقد أن المدير الفني سيكون على فرصة ليصبح المدبر التونسي الأول الذي يحقق الإنجاز التاريخي بالحصول على لقبين في غضون ستة أشهر.