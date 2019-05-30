رياضة | أول تعليق من ساري بشأن رحيل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ساري بشأن رحيل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "أنا سعيد جدًا بتحقيقي البطولة الأولى ولكن الأهم هو النادي، استحقينا هذا اللقب بعد معاناة في يناير & فبراير، تأهلنا لدوري الأبطال أيضًا، أنا سعيد جدًا".
وأردف بالحديث عن المباراة: "الشوط الأول كان صعبًا، لا تنسوا أنها المباراة رقم 64 لنا هذا الموسم، طلبت من اللاعبين بين الشوطين اللعب بشجاعة أكثر ونلعب برتم أسرع، اللاعبين قدموا مستوى رائع في الشرط الثاني ولعبنا كرة قدم جميلة، حققنا اللقب وأمتعنا الجماهير".
واختتم في هذا السياق: "هازارد لاعب عظيم ولكن تحتاج لشهرين أو 3 لتفهمه كشخص، ولكن حينما تفهمه تعرف بأنه رجل رائع أيضًا، كنت أعرف بأنه يريد أن يغادر وأنا أحترم قراره".