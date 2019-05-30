رياضة | أهم أخبار الهلال السعودي الأربعاء 29-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الهلال السعودي الأربعاء 29-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الأربعاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها ترشح دياز لتدريب الهلال، واقتراب الزعيم السعودي من التعاقد مع لاعب جالطة سراي التركي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال على مدار الأربعاء:

دياز مرشح لتدريب الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن ترشح المدير الفنى الأرجنتيني السابق لنادي بيراميدز " رامون دياز" لتدريب الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عن ترشح دياز لتولى تدريب فريق الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من المرشحين أبرزهم المدير الفنى للمنتخب السعودي السابق، الأرجنتيني خوان بيتزي.

الهلال يقترب من التعاقد مع لاعب جالطة سراي التركي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة التركية اليوم الاربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تسعى للحصول على خدمات مباي دياي لاعب جالطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدمت إدارة الزعيم بعرض إلى نظيرتها إدارة جالطة سراي بقيمة 8 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع اللاعب للإنضمام إلى زملاء بافيتمبي جوميز.

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وترغب إدارة جالطة سراي في الحصول على مبلغ 14 مليون يورو من أجل التخلي عن الدبابة الذي سبق وأن لعب لفريق نادي يوفنتوس الايطالي كأبرز المحطات التي خاضها قبل الوصول إلى الدوري التركي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً أغلب مباريات فريقه خلال الموسم الجاري ونجح في تصدر قائمة الهدافين برصيد تسعة وعشرين هدفاً.

كما لعب دياي من قبل في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في موسم 2014 - 2015 لصفوف فريق نادي الشباب.

مدافع الهلال يقترب من الإنتقال إلى النجم الأحمر الصربي

اقترب ميلوش ديجينيك، مدافع نادي الهلال السعودي، من الإنتقال إلى صفوف النجم الأحمر الصربي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "Hotsport. Rs" الصربية، إلى أن الاسترالي ديجينيك من الممكن أن يعود إلى فريقه السابق النجم الأحمر الصربي من خلال الإعارة إبتداءً من الموسم المقبل.

كما أضافت الصحيفة أن ديجينيك يرغب في العودة إلى صربيا الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن ميلوش خاض منذ انضمامه للهلال في الميركاتو الشتوي 2019 ما يقرب من 18 مباراة بمختلف البطولات (الدوري والكأس ودوري الأبطال) وسجل هدفين خلالهم.

وكان ديجينك قد وقع لنادي الهلال السعودي على عقد يمتد حتى ثلاثة أعوام ونصف قادماً من النجم الأحمر الصربي.