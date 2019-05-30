رياضة | ساري ينفي رحيله عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري ينفي رحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ساري في تصريحات صحفية بعد الفوز بالدوري الأوروبي على حساب أرسنال: "جماهير نابولي لا تريدك أن تذهب ليوفنتوس؟ هم يعرفون حبي لهم، ولكن أحيانًا هذه المهنة تقودك لمسار آخر، هم يعرفون بأنني غادرت إيطاليا إحترامًا لهم العام الماضي".
وأضاف: "أنا سعيد بمباركة نابولي لي، جماهير نابولي تعرف حبي لهم، أود أن اهديهم هذا الفوز ثم أود أن أهدي لاعبيني المصابين الذين لم يتمكنوا من اللعب اليوم".
وواصل: "حظينا بموسم جيد جدًا، لقد انهينا الموسم في المركز الثالث وخسرنا نهائي بركلات ترجيح بعد فوز على ليفربول & توتنهام، لم نخسر أي مباراة في الدوري الأوروبي وحققناه، لم يكن موسمًا سهلًا ولكنني لاحظت تغيرًا في هذا الفريق منذ فبراير، بدأت أشعر بأنه فريقي".