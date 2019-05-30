رياضة | إيمري يكشف عن طموحات وترتيبات أرسنال بالموسم القادم

تحدث الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، حول عدم التأهل لدوري الآبطال خلال الموسم القادم، مؤكدًا أن هذا قد يُسبب مشاكل للفريق بسوق الإنتقالات.

وقال إيمري في تصريحات صحفية عقب خسارة الدوري الأوروبي أمام تشيلسي 4-1: "أعتقد أننا فريق كبير وأعتقد أن أرسنال اسم كبير .. الكثير من اللاعبين يريدون اللعب هنا".

وأضاف: "الفكرة الاولى كانت ان نكون أقرب لفرق المنافسة وننافس وهذا مافعلناه .. لكن هذا لا يكفي يجب ان نكون افضل ونتطور بالعام المقبل".

وواصل: "أنا شخص إيجابي حول مستقبل الفريق".

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وتابع: "حول سوق الإنتقالات؟ حاليا لا اعلم لكن النادي يعمل على ذلك".