رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح

Advertisements

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم امام - كماتشو - حمدي النقاز - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.