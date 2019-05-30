رياضة | نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يحسم الجدل حول مصير ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النجم الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال إيمرسون: "الشكوك حول مستقبل ساري ؟ رأيتم النتيجة، أليس كذلك؟ لقد حققنا لقب الدوري الأوروبي وأنهينا الموسم ثالثًا ووصلنا لنهائي كأس كاراباو، ماذا تريدون أيضًا؟".

وتمكن البلوز من الفوز ببطولة الدوري الأوروبي بعد إكتساح أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية "باكو".