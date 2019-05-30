رياضة | يد الأهلي تخسر لقب السوبر وتفشل في التأهل للبطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد الأهلي تخسر لقب السوبر وتفشل في التأهل للبطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج سبورتنج بطلا لسوبر المحترفين رجال لكرة اليد ليضمن المشاركة في بطولة افريقيا لليد مع الزمالك.

وكان الأهلى قد فاز على طلائع الجيش ٣٣/٣٤ في ختام الدورة المجمعة للسوبر، حيث كان على الأهلي الفوز بفارق ٤ أهداف على الطلائع حتى يحسم اللقب، لكنه فشل في ذلك و فاز بفارق هدفين فقط.

يذكر أن الزمالك قد تأهل للمشاركة في البطولة الإفريقية لليد باعتباره بطلا لدوري المحترفين هذا الموسم.