رياضة | فابريجاس يكشف سبب إصرار هازارد على الإنتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابريجاس يكشف سبب إصرار هازارد على الإنتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الإسباني سيسيك فابريجاس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق وموناكو الفرنسي الحالي، عن السبب الأساسي وراء رغبة زميله السابق في البلوز، إيدين هازارد، في الرحيل لريال مدريد الإسباني.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "هازارد يريد تحقيق دوري الأبطال & البالون دور، أعرف بأنه يقول لا يفكر بالبالون دور ولكن في الحقيقة هو يريد ذلك وهو يستطيع، ولكن تشيلسي لا يستطيعون منحه ذلك".

وأضاف نجم البلوز وبرشلونة السابق: "هازارد قادر على فعل ذلك في ريال مدريد & برشلونة وهذه الأندية التي تريد تحقيق الألقاب الكبرى دائمًا".