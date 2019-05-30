رياضة | كشف حساب هازارد مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب هازارد مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح تشيلسي في اكتساح آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الدوري الأوروبي الذي احتضنه ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان ليتوج باللقب الأوروبي.

يعد إيدين هازارد نجم البلوز من أفضل لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة وجذب إليه أنظار كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد الذي سيلعب له الموسم المقبل. ويستعرض الخليج 365 الرياضي كشف حساب هازارد مع تشيلسي طوال 7 مواسم قضاها داخل قلعة ستامفورد بريدج ..

لعب هازارد 352 مباراة، سجل خلالهم 110 هدف وصنع 92 هدف. فاز بالدوري الإنجليزي مرتين، فاز بالدوري الأوروبي أيضًا مرتين، فاز بكأس الإتحاد مرة واحدة، فاز بكأس الرابطة أيضًا مرة واحدة، فاز بلاعب الموسم في إنجلترا في موسم 2014/2015 بالإضافة إلى تواجده 4 مرات في تشكيلة العام بالبريميرليج.