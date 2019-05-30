رياضة | إيمري يكشف سبب خسارة أرسنال لبطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يكشف سبب خسارة أرسنال لبطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن فريقه كان يعلم أن الأمر سيكون صعب [يقصد الوصول لدوري أبطال أوروبا] من خلال البريمرليج.
وقال إيمري بعد خسارة الدوري الأوروبي 4-1 أمام تشيلسي: "كنا أقرب لتحقيق ذلك وكان هناك طريق اخر وهو اليورباليج، لقد حاولنا وعملنا".
وأضاف: "مبروك لتشلسي، كانوا افضل منا وكانت لهم فرص عده بالشوط الاول، اردنا ان نفعل الامثل بالشوط الثاني لكنهم سجلوا اولاً والهدف الاول كان هامًا لهم".
واختتم: "أقول للجماهير اننا بمرحلة تطور .. العام المقبل يُمثل تحديا كبيرا لنا لننتقل لخطوة للامام .. اليوم نحن نشعر بخيبه آمل لكن بشكل عام؟ لقد تقدمنا خطوة للامام".