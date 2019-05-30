رياضة | إيمري يكشف سبب خسارة أرسنال لبطولة الدوري الأوروبي

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن فريقه كان يعلم أن الأمر سيكون صعب [يقصد الوصول لدوري أبطال أوروبا] من خلال البريمرليج.

وقال إيمري بعد خسارة الدوري الأوروبي 4-1 أمام تشيلسي : "كنا أقرب لتحقيق ذلك وكان هناك طريق اخر وهو اليورباليج، لقد حاولنا وعملنا".

وأضاف: "مبروك لتشلسي، كانوا افضل منا وكانت لهم فرص عده بالشوط الاول، اردنا ان نفعل الامثل بالشوط الثاني لكنهم سجلوا اولاً والهدف الاول كان هامًا لهم".

واختتم: "أقول للجماهير اننا بمرحلة تطور .. العام المقبل يُمثل تحديا كبيرا لنا لننتقل لخطوة للامام .. اليوم نحن نشعر بخيبه آمل لكن بشكل عام؟ لقد تقدمنا خطوة للامام".