رياضة | أول تعليق من "فابريجاس" بعد تتويج تشيلسي بـ"اليوروباليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "فابريجاس" بعد تتويج تشيلسي بـ"اليوروباليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني سيسك فابريجاسن لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، وفريق موناكو الفرنسي الحالي، على سعادته بتتويج البلوز ببطولة الدوري الآوروبي على حساب أرسنال.

وقال فابريجاس في تصريحات صحفية: "لم يكن موسمًا سهلًا لتشيلسي أبدًا، أنا كنت جزءًا من هذا الفريق لذا أنا سعيد جدًا وفخور جدًا لتحقيقهم هذه البطولة".

وأضاف: "حينما تكون الكرة بحوزة هازارد فإنك تتوقع أن يحدث أي شيء، لا أستطيع قول بأنه أفضل لاعب في تاريخ تشيلسي ولكنه الأكبر موهبة في تاريخ النادي".