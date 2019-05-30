رياضة | أحمد مجاهد :لا يمكن دخول ملعب الدفاع الجوي إلا بتصاريح رسمية فى كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مجاهد :لا يمكن دخول ملعب الدفاع الجوي إلا بتصاريح رسمية فى كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمنسق العام لبطولة الأمم الإفريقية "توتال ٢٠١٩" بمصر، أنه لا يمكن دخول ملعب الدفاع الجوي لا يمكن دخوله إلا بتصاريح رسمية، ولم يتسلم الاتحاد الأفريقي ولا اللجنة المنظمة أي استاد حتى الأن، مشددا على أنه لم يمنع أي مصور من دخول الاستادات في أي وقت، وكذلك شدد على احترامه للحقوق والقواعد التي ينظمها الاتحاد الأفريقي أو الاستادات التي يدخلها للتفتيش عليها ومعاينتها.