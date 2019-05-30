انت الان تتابع لجنة الحكام: حكم أجنبي لمباراة الزمالك والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
الزمالك والانتاج
كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام عن حل أزمة حكام الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب استاد بترو سبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أكد حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن لجنة الحكام ستعين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة بعد تسلم الاتحاد 25 ألف دولار من الزمالك. ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء. وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى
وشهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أبلغ مسئولي الجبلاية أن نادي الزمالك أرسل قيمة استقدام الحكام أمس الثلاثاء، إلا أن مجاهد طلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر.
وأضافت المصادر أن مجاهد طلب عدم حجز التذاكر لتأخر نادي الزمالك في إرسال مبلغ قيمة استقدام الحكام الأجانب.
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