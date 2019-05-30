الامارات | 136 هدفاً تقود تيغالي إلى ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 136 هدفاً تقود تيغالي إلى ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الأرجنتيني سيبستيان تيغالي تألقه للموسم السادس على التوالي مع ناديه الوحدة، بعد أن أنهى دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين موسم 2018-2019 في صدارة الهدافين برصيد 27 هدفاً، سجلها اللاعب الأرجنتيني على مدار 26 مباراة، بفاعلية ونسبة تهديف بلغت 104%، كانت كفيلة لمنحه لقب ثاني أفضل هداف بتاريخ الدوري الإماراتي بإجمالي 136 هدفاً وبفارق 29 هدفاً عن صاحب الصدارة فهد خميس صاحب الـ165 هدفاً.

ورغم أن الموسم الحالي ليس الأفضل في مسيرة الأرجنتيني تيغالي من حيث عدد الأهداف مقارنة بموسمه الأول مع الوحدة الذي سجل خلاله 28 هدفاً في 21 مباراة، بنسبة تسجيل بلغت حينها 107%؛ فإنه ما يحسب لمحترف الوحدة البالغ من العمر 34 عاماً بقاؤه على مدار مواسمه الستة منافساً في صدارة الهدافين، بالإضافة إلى أن لقبه كهداف للموسم الحالي يعد الثاني له بعد حصد لقب هداف موسم 2015-2016.

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