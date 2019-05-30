الامارات | عموري ونجوم المنتخب يستعرضون في ختام رمضانية شرطة رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري ونجوم المنتخب يستعرضون في ختام رمضانية شرطة رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، فعاليات دورتها الرمضانية الثانية برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ضمن مبادرات عام التسامح 2019، والتي تضم مجموعة من المنافسات الرياضية مثل (كرة القدم والكرة الطائرة والمشي والجري والبولينغ والبلياردو)، وتهدف إلى «خلق جو من المنافسة والحماس الرياضي بين منتسبي إدارة المهام الخاصة».

وشارك عدد كبير من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، من بينهم: عمر عبدالرحمن (عموري) المحترف بنادي الهلال السعودي، بجانب فيصل خليل وبشير سعيد وحيدر آلو علي وخميس إسماعيل ومحمد فوزي، إضافة إلى عدد كبير من نجوم كرة القدم السابقين في رأس الخيمة.

وحرص عموري على التواصل مع الجمهور الحاضر وابنائهم، والتقاط الصور التذكارية معهم في أجواء رمضانية بختام البطولة والمهرجان الرياضي الكبير.

وانطلقت الاحتفالية بمباراتين استعراضيتين، جمعت المباراة الأولى نجوم المنتخب الوطني الحاليين والقدامى مع فريق أصحاب الهمم، فيما جمعت المباراة الثانية نجوم المنتخب الوطني الحاليين والقدامى مع نجوم أندية رأس الخيمة الحاليين والقدامى، وسط حضور جماهيري كبير استمتع بأجواء المباريات الحماسية.

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وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بفعاليات منافسات الدورة الرمضانية لإدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، التي بدأت منذ مطلع شهر رمضان المبارك، مشيداً بجهود التنظيم المميز والأداء العالي لمنتسبي المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، مؤكداً أهمية الدورة الرمضانية في خلق جو من المحبة والألفة والتنافس الرياضي والإعداد البدني المتميز بين جميع المشاركين، خلال الشهر الفضيل.

وشهد الاحتفال، مدير عام العمليات المركزية العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، ومدير إدارة المهام الخاصة العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، وجمع كبير من منتسبي الشرطة، بمشاركة نجوم المنتخب الوطني الحاليين وقدامى لاعبي المنتخب من الزمن الجميل، بالإضافة إلى نجوم أندية رأس الخيمة من الرعيلين الأول والحالي، وموظفي إدارة المهام الخاصة، وذلك في صالة ألعاب المنطقة التعليمية برأس الخيمة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم كل الفرق المشاركة خلال اليوم الختامي، وتم توزيع الجوائز على الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى ضمن منافسات البطولة الرمضانية، فيما اكدت شرطة رأس الخيمة أن هذه البطولة تأتي إيماناً بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما للرياضة من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتسبين، ورفع مستوى اللياقة البدنية.

المباراة الاستعراضية الأولى جمعت نجوم الكرة مع فريق أصحاب الهمم.